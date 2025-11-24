Maignan monumentale: parate decisive e derby al Milan
Foto © Stefano D’Offizi
Il rigore che cambia il derby
Il minuto 75 del derby tra Inter e Milan fotografa l’essenza di questa sfida. Il contatto tra Pavlovic e Thuram porta al rigore per i nerazzurri. Sul dischetto va Hakan Calhanoglu, uno specialista. Mike Maignan lo legge con lucidità. Si muove verso sinistra, lo induce a cambiare idea e poi respinge un tiro forte e angolato. Una lotta di nervi che il portiere francese vince con personalità e un controllo mentale fuori scala.
Dettagli che indirizzano la partita
In una gara bloccata sul piano tattico, a fare la differenza sono i momenti. Il gol del Milan, arrivato alla prima conclusione nello specchio, nasce da una transizione rapida che sfrutta il primo errore collettivo dell’Inter. Il resto lo costruisce Maignan, che salva su Thuram, su Lautaro Martinez e sul rigore di Calhanoglu. A questo si aggiunge il palo colpito da Acerbi, che avrebbe potuto cambiare la narrazione della serata.
Una crescita alimentata dal nuovo staff
Il rendimento del francese coincide con il lavoro del nuovo preparatore dei portieri, Claudio Filippi, espressamente richiesto da Massimiliano Allegri. Le letture sui rigori, già decisive contro Dybala e ora contro l’Inter, portano punti pesanti.
Un leader da blindare
L’ex Lille sta vivendo uno dei momenti più brillanti da quando difende la porta del Milan. È capitano, guida tecnica ed emotiva. Il club non può permettersi di perderlo. Un portiere così sposta i destini di una stagione.
