Maignan-Milan, rinnovo a un passo: tutto sulle cifre e i dettagli

Il Milan e Mike Maignan sono ormai a un passo dalla stretta di mano decisiva per il rinnovo del contratto. Dopo settimane di trattative, le parti hanno superato gli scogli principali e lavorano ora agli ultimi dettagli, con l’obiettivo di formalizzare l’accordo nei prossimi giorni.

L’accordo sui nuovi termini economici

Il portiere francese, pilastro dei rossoneri, ha accettato la proposta economica del club. Il nuovo contratto, valido fino al 30 giugno 2030, prevede un ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati a obiettivi sportivi. Questa cifra lo porterà a essere il giocatore più pagato della squadra insieme a Rafael Leão, un riconoscimento del suo status fondamentale nel progetto di Massimiliano Allegri. Importante sottolineare che nell’accordo non è prevista alcuna clausola di rescissione, segnale di un impegno a lungo termine e di fiducia reciproca.

L’ultimo nodo: le commissioni

L’unico elemento ancora da definire, ma non sottovalutabile, concerne le commissioni per gli agenti del giocatore. Questo punto, seppur fisiologico in trattative di questa portata, richiede un ulteriore giro di confronto tra le parti. Il direttore sportivo Igli Tare si è detto ottimista, rivelando di attendere “la risposta definitiva nella prossima settimana” e sottolineando il forte legame tra Maignan e il club.

Fiducia e ottimismo per la chiusura

Il clima generale è di grande fiducia. Il portiere, che ha sempre mostrato la volontà di rimanere a Milano nonostante interessi esterni, e la società, che lo considera un cardine irrinunciabile, sono allineati sull’obiettivo finale. Una volta sciolto il nodo delle commissioni, Maignan potrà apporre la firma sul nuovo contratto, regalando al Milan e ai suoi tifosi una certezza per il futuro tra i pali.