Maignan-Juventus, contatti avviati: il Milan rischia l’addio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 23 Ottobre 2025 · Aggiornato il 23 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Maignan nel mirino della Juventus: il Milan rischia l’addio

Il futuro di Mike Maignan si fa sempre più incerto: il portiere francese, in scadenza con il Milan nel giugno 2026, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e la Juventus si è mossa con decisione per provare a ingaggiarlo.

Secondo La Gazzetta dello Sport e Tuttomercatoweb, i bianconeri vedono in Maignan l’erede ideale per il ruolo di titolare tra i pali, un profilo esperto, carismatico e di assoluto livello internazionale.

Le trattative ferme con il Milan

Il Milan vorrebbe trattenere il giocatore, ma le discussioni sul rinnovo sono ferme da settimane. La richiesta economica del portiere è elevata e, a oggi, non sembrano esserci margini di intesa. La dirigenza rossonera teme di perderlo a parametro zero nel 2026, ma non intende forzare i tempi senza garanzie.

La Juventus prepara l’offerta

La Juventus, dal canto suo, è pronta a sfruttare l’occasione. Il direttore tecnico Damien Comolli e l’allenatore Igor Tudor considerano Maignan il profilo perfetto per guidare la retroguardia bianconera. Il club avrebbe già sondato il terreno con l’entourage del giocatore, proponendo un contratto pluriennale con un ingaggio vicino ai top d’Europa.

Se il Milan non riuscirà a trovare un accordo, l’estate 2026 potrebbe sancire un clamoroso passaggio di Maignan da Milano a Torino.

