Maignan decisivo nel derby: Juventus e Premier pronti al colpo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 25 Novembre 2025 · Aggiornato il 25 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Maignan eroe del derby Milan-Inter

Mike Maignan firma una prestazione super nel derby di Milano, decisivo per la vittoria del Milan contro l’Inter. Nel primo tempo neutralizza un tiro insidioso di Lautaro Martinez, mentre nella ripresa para il rigore di Hakan Calhanoglu, concesso per un fallo di Pavlovic su Thuram. L’ex portiere del Lille conferma di essere uno dei protagonisti indiscussi della stagione rossonera.

Futuro in bilico a Milanello

Il classe 1995 è in scadenza di contratto a giugno 2026 e al momento non sono previsti incontri per il rinnovo. Le indicazioni raccolte da Matteo Moretto evidenziano che un addio a fine stagione è probabile. Tra le opzioni sul tavolo c’è la Juventus, che monitora la situazione con attenzione, e resta aperta la possibilità di un trasferimento in Premier League, dove club inglesi come il Chelsea avevano già sondato il terreno la scorsa estate.

Scenario di mercato e tempistiche

Difficilmente Maignan si muoverà a gennaio: la priorità resta chiudere la stagione in corso con il Milan. Tuttavia, l’estate 2026 potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo per il portiere francese, pronto a scegliere la destinazione più ambiziosa e competitiva per il prosieguo della carriera.

Il futuro di Maignan si annuncia tra Italia e Inghilterra, con club pronti a contendere uno dei migliori portieri della Serie A.

