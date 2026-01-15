Maguire ritorna in orbita Serie A: accostato a Milan e Roma, ma…

Il centrale inglese del Manchester United, Harry Maguire, sarebbe nuovamente stato proposto a diversi club di A: Roma e Milan prendono nota

MAGUIRE MILAN ROMA – Il suo acquisto per ben 87 milioni di euro nel corso dell’estate 2019, viene quasi chiacchierato tanto quanto il suo addio. Da anni, infatti, Harry Maguire appare al passo d’uscita dal Manchester United, con il club britannico pronto a non esercitare il rinnovo contrattuale dell’accordo in scadenza al 30 giugno.

Secondo quanto riferito da SkySport, il centrale classe 1993 sarebbe stato proposto a diversi club della Serie A, tra i quali figurerebbero Milan e Roma. Le due società starebbero cercando rinforzi per completare il pacchetto arretrato e quella del difensore inglese rappresenterebbe un’opportunità da valutare già per questa sessione di gennaio.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Manchester United, avventura finita per Maguire: può già accordarsi a zero con un altro club

Stando a quanto appreso, tuttavia, giallorossi e rossoneri non avrebbero avanzato e aperto nettamente all’ipotesi di ingaggiare Maguire anche a fronte di un indennizzo minimo. Il calciatore, oltre al discorso contrattuale, non figura tra le prime scelte del pacchetto arretrato dei Red Devils già dal corso Amorim, tecnico sollevato dall’incarico qualche settimana fa. Il trentatreenne ha totalizzato 10 presenze stagionali, otto delle quali in Premier League, non rappresentando mai un elemento insostituibile della difesa dello United.

A caccia di esperienza e affidabilità per le rispettive retroguardie, Milan e Roma valuterebbero un acquisto del cartellino di Maguire solamente a mercato inoltrato, come possibile affare degli ultimi minuti. Lo stesso Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha dichiarato che il mercato rossonero potrebbe considerarsi chiuso già nel corso della vigilia della gara di recupero contro il Como. Meteora a Manchester, da tempo in orbita Serie A: saranno giorni caldi per il futuro di Harry Maguire. Ma nel caso specifico di Milan e Roma, al momento, nulla di concreto.

Oltre all’articolo: “Maguire ritorna in orbita Serie A: accostato a Milan e Roma, ma…”, leggi anche: