Lukaku, rientro più vicino: “Ci vediamo presto!”. E Hojlund…

Antonio Conte può tornare a sorridere: per i campi di Castel Volturno infatti, dopo ben quattro mesi si rivede Romelu Lukaku. Il belga è tornato a svolgere delle sessioni di allenamento, seppur individuali, nel rettangolo verde del centro sportivo azzurro e scalda i motori per fare il suo esordio in questa stagione.

NAPOLI, LUKAKU È PRONTO A TORNARE: “CI VEDIAMO PRESTO!”

Lukaku sembra aver superato il momento peggiore della lesione di alto grado al retto femorale, rimediata nell’amichevole estiva contro l’Olympiakos, ed è ormai prossimo al rientro tra i convocati. La recente frase dell’ex inter: “Ci vediamo presto”, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, impazienti di rivederlo in campo. Tuttavia, per evitare ricadute, il suo rientro non verrà forzato; per questo motivo, è scontata la sua esclusione per la trasferta di champions league contro il Benfica. Al momento, una data precisa per il ritorno in campo non è ancora stata fissata, ma Conte spera di riavere la sua stella a disposizione quanto prima.

CHI SARÀ LA PUNTA TITOLARE? LUKAKU O HOJLUND?

Il rientro di Lukaku amplia sicuramente le possibili scelte a disposizione del tecnico salentino che quando ha avuto il belga a disposizione, non solo a napoli, difficilmente ne riesce a fare a meno. Al momento, Hojlund dovrebbe continuare a guidare stabilmente l’attacco partenopeo in attesa che Big Rom recuperi la forma migliore. Scende ulteriormente nelle gerarchie invece, Lorenzo Lucca.

