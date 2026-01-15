Lukaku-Napoli, futuro in bilico: dalla Turchia spunta il Fenerbahce

Il mercato del Napoli entra in una fase delicata e inattesa. Altro che rientro imminente in campo. Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere lontano dall’azzurro, con la Turchia pronta a inserirsi in modo concreto. Nelle ultime ore, infatti, da Istanbul rimbalza un’indiscrezione che merita attenzione.

L’ipotesi Fenerbahce

Secondo quanto riportato da TRT Spor, l’entourage di Romelu Lukaku avrebbe proposto il centravanti belga al Fenerbahce. Un’idea ancora allo stato embrionale, ma tutt’altro che campata in aria. Il club gialloblù sta valutando il profilo dell’attaccante, anche alla luce del rapporto diretto con Domenico Tedesco, allenatore apprezzato da Lukaku sin dai tempi della Nazionale belga.

Napoli, uno scenario inatteso

In casa Napoli, il tema non è secondario. Gli infortuni che hanno frenato sia Lukaku sia Kevin De Bruyne hanno ridimensionato i piani tecnici e acceso riflessioni più profonde. La suggestiva coppia belga, attesa da mesi, rischia di non vedere mai il campo insieme. Davanti a una proposta convincente, il club azzurro potrebbe aprire a una cessione.

Situazione in evoluzione

Al momento il Fenerbahce non ha ancora formalizzato un’offerta ufficiale. Nessun passo concreto, nessuna trattativa avviata. Ma il contatto esplorativo esiste e il mercato insegna che certi scenari possono accelerare in pochi giorni. Il Napoli osserva, valuta e resta in attesa. Il futuro di Romelu Lukaku non è più così scontato.