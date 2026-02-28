Lukaku da brividi: “A Napoli sono rinato”

Gol pesante al Bentegodi

Il Napoli ritrova il suo leader nel momento più delicato: a decidere la sfida contro il Verona, nella 27ª giornata di Serie A, è stato Romelu Lukaku, tornato al gol dopo l’infortunio con una zampata allo scadere sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una rete che vale tre punti e rilancia le ambizioni degli azzurri.

Il centravanti belga, rientrato da poco, ha dimostrato di poter incidere subito. Presenza fisica, tempismo e fame: segnali chiari per il finale di stagione.

Le parole che toccano il cuore

Nel post partita, ai microfoni di DAZN, Lukaku si è lasciato andare a dichiarazioni profonde: “Sono contento per la squadra. Peccato per il gol che abbiamo preso, però abbiamo portato i tre punti a casa. Sono stati mesi difficili, a livello personale. Il calcio mi ha dato tanto e perdere mio padre come l’ho perso io è pesante”.

Poi la frase che colpisce: “Vado avanti per i miei figli, per i miei fratelli e per Napoli che mi ha dato tanto. Prima di arrivare qui ero morto. Quest’anno è difficile ma dobbiamo puntare in alto”.

Rinascita e ambizione

Parole che raccontano una rinascita umana prima ancora che sportiva. Il Napoli si aggrappa al suo numero nove per inseguire gli obiettivi stagionali. Con un Lukaku così, la corsa resta aperta.