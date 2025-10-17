Samuele Zarlenga · Pubblicato il 17 Ottobre 2025 · Aggiornato il 17 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Lukaku con la maglia dei Blancos? Ad oggi può sembrare fantamercato, ma per un momento è stato un pensiero concreto nei pensieri dei dirigenti del Real Madrid. Questo il clamoroso retroscena di calciomercato raccontato da Federico Pastorello, agente del centravanti belga, in un’intervista al quotidiano spagnolo AS.

Il noto procuratore ha raccontato di come, nel 2023, l’allora tecnico madrileno Ancelotti avrebbe voluto volentieri l’attuale giocatore del Napoli in squadra. Tuttavia, secondo Pastorello, il Real non era disposto ad investire una cifra troppo alta in quel momento storico, dato che di lì a poco sarebbe arrivato un certo Kylian Mbappé. Proprio per questa ragione dunque, i Blancos scelsero di abbandonare la pista Lukaku, per puntare forte su Joselu, molto più economico.

NAPOLI, L’AG DI LUKAKU: “ROMELU AL REAL? C’ERA UNA POSSIBILITÀ, MA NON È ANDATA A BUON FINE”

Queste le parole di Pastorello sul trasferimento saltato del suo assistito al Real: “Diciamo che c’era una possibilità, perché Ancelotti lo avrebbe visto volentieri. Ha sempre avuto molta stima per Lukaku, e lo ha anche espresso. Purtroppo non è andato a buon fine, perché il Real era già concentrato sul grande acquisto di Mbappé per l’anno successivo e non voleva spendere soldi per un trasferimento in prestito”.

Oltre a “Lukaku al Real Madrid? l’agente svela il retroscena di mercato” leggi anche: