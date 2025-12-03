Lukaku accelera il rientro: Napoli attende il suo leader offensivo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Le parole dell’agente e il peso di Lukaku nel progetto Napoli

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’agente Federico Pastorello ha aggiornato sulle condizioni di Romelu Lukaku, fermo dall’infortunio antecedente l’inizio della stagione. La sua analisi descrive un giocatore centrale nel sistema di Antonio Conte. Pastorello lo ha spiegato con chiarezza: «Romelu ha un impatto enorme. Non solo perché è un grande bomber, ma perché fa giocare bene tutta la squadra. L’assenza non è stata l’unica difficoltà del Napoli, ma è vero che con lui il gioco cambia. Conosce Conte e Conte conosce lui. Sono convinto che con Lukaku in campo alcune partite avrebbero preso un’altra piega».

I tempi di recupero e la corsa contro il calendario

L’attaccante belga ha spinto sull’acceleratore per tornare il prima possibile. Pastorello ha sottolineato i progressi: «Ha lavorato in modo intenso ed è in anticipo rispetto al programma che lo dava disponibile a inizio anno. Questo dice tutto sulla sua voglia di tornare protagonista. Sta facendo il possibile per rientrare già questo mese».

L’agente ha però invitato alla prudenza: «Dopo uno stop così lungo possono emergere vari problemi legati all’infortunio. Rientrerà appena sarà possibile. La priorità è tornare al meglio».

