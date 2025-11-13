Luka Modric e il Milan: il quarantenne che ha sconfitto il tempo

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 13 Novembre 2025 · Aggiornato il 13 Novembre 2025

Luka Modric, il maestro del Milan

A quarant’anni, Luka Modric continua a stupire. Il centrocampista croato, approdato al Milan, dimostra che la classe non ha età. Il suo rendimento in Serie A è da fuoriclasse autentico: 11 presenze, 965 minuti giocati, un gol e due assist. Numeri che raccontano solo in parte il suo impatto in campo, dove dirige il gioco con lucidità e visione superiore, incarnando l’anima tecnica dei rossoneri.

Un sogno d’infanzia diventato realtà

Come ha dichiarato lo stesso Modric, indossare la maglia del Milan era “un sogno d’infanzia”. Oggi quel sogno si traduce in leadership ed entusiasmo, qualità che trascinano il gruppo di Massimiliano Allegri e ispirano i giovani compagni. La sua presenza è diventata un punto di riferimento costante per la squadra, simbolo di dedizione e amore per il calcio.

Statistiche e paragoni da top player

Le valutazioni stagionali parlano chiaro: con una media di 7,75, Modric è tra i migliori in Europa, dietro soltanto a fuoriclasse come Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé e Vitinha. In un Milan competitivo e ambizioso, il croato rappresenta la perfetta fusione tra esperienza e qualità.

Una seconda giovinezza in rossonero

Il tempo, per Luka Modric, sembra essersi fermato. Lotta, crea, ispira. È il simbolo di un Milan che sogna in grande, e di un calcio dove la passione può ancora superare ogni limite anagrafico.

LEGGI ANCHE: