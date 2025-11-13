Luka Modric e il Milan: il quarantenne che ha sconfitto il tempo
Luka Modric, il maestro del Milan
A quarant’anni, Luka Modric continua a stupire. Il centrocampista croato, approdato al Milan, dimostra che la classe non ha età. Il suo rendimento in Serie A è da fuoriclasse autentico: 11 presenze, 965 minuti giocati, un gol e due assist. Numeri che raccontano solo in parte il suo impatto in campo, dove dirige il gioco con lucidità e visione superiore, incarnando l’anima tecnica dei rossoneri.
Un sogno d’infanzia diventato realtà
Come ha dichiarato lo stesso Modric, indossare la maglia del Milan era “un sogno d’infanzia”. Oggi quel sogno si traduce in leadership ed entusiasmo, qualità che trascinano il gruppo di Massimiliano Allegri e ispirano i giovani compagni. La sua presenza è diventata un punto di riferimento costante per la squadra, simbolo di dedizione e amore per il calcio.
Statistiche e paragoni da top player
Le valutazioni stagionali parlano chiaro: con una media di 7,75, Modric è tra i migliori in Europa, dietro soltanto a fuoriclasse come Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé e Vitinha. In un Milan competitivo e ambizioso, il croato rappresenta la perfetta fusione tra esperienza e qualità.
Una seconda giovinezza in rossonero
Il tempo, per Luka Modric, sembra essersi fermato. Lotta, crea, ispira. È il simbolo di un Milan che sogna in grande, e di un calcio dove la passione può ancora superare ogni limite anagrafico.
