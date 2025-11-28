Luis Alberto tra Lazio, Milan e Sarri: verità e rimpianti

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 28 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Luis Alberto rivive gli anni alla Lazio

Lungo e intenso il racconto di Luis Alberto, che alla Lazio ha lasciato un’impronta profonda prima del trasferimento in Qatar. Alla Gazzetta dello Sport il trequartista ha svelato diversi retroscena, partendo da un contatto con il Milan: “Ho parlato con Maldini e Leonardo. Era il 2018-19. Sapevo però come funziona in Italia, non era facile portarmi via dalla Lazio”.

Lo spagnolo è tornato anche sulle difficoltà dei suoi primi mesi a Roma. Parole forti: “Il primo anno alla Lazio non è stato facile. Sono stati sei mesi durissimi. A un certo punto volevo smettere e tornare a casa. Mi sarei messo a giocare con gli amici, magari avrei fatto il cameriere. Tare mi ha fatto cambiare idea”.

Il legame con Sarri e la separazione

Spazio poi al rapporto con Maurizio Sarri, uno dei tecnici che più lo ha segnato: “Con Sarri non parlo da quando è andato via dalla Lazio, mi sento solo con i ragazzi del suo staff. Gli voglio molto bene. È un uomo che vive sempre con la faccia in avanti. Ho imparato tantissimo da lui, per me è un maestro. Mi farebbe piacere vederlo prima di Milan-Lazio”.

Lo Scudetto sfumato e uno sguardo al futuro

Nessun dubbio sul rimpianto più grande: “Fino a febbraio 2020 ero convinto al cento per cento che avremmo vinto lo Scudetto. Poi si è fermato tutto. Il Covid ci ha distrutto. Prima girava tutto bene, dopo è cambiato tutto”.

Infine una dichiarazione che chiude ogni scenario: “In Italia mi vedo solo con la Lazio. Se mi chiamasse Sarri forse potrei pensarci, ma se mi chiamasse Lotito niente da fare”.

