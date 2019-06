Luis Alberto: “Parole di Lotito fastidiose”. Futuro al Siviglia?

Luis Alberto non le manda a dire al suo presidente

Qualche giorno fa, in merito al futuro di Luis Alberto, Claudio Lotito aveva risposto piccatamente con una frase molto chiara: “Se c’è qualcosa che non manca nel mondo del calcio sono i giocatori“. Queste parole non sono affatto piaciute al trequartista spagnolo, che ha rilasciato un’intervista ad ABC Sevilla.

Luis Alberto risponde a Lotito

“Ci sono cose che non capisco. Non riesco a comprendere quello che ha detto Lotito, mi dà fastidio. Non va bene. Abbiamo vinto due trofei, così rischi di non valorizzare i tuoi giocatori. In questo periodo non ho voluto né parlare né rilasciare interviste, oggi lo faccio perché devo dire quello che penso. Sembrava che due giorni fa fossi incedibile, adesso invece no. Vedremo cosa succederà”. Questa la risposta dell’ex Barcellona e Liverpool, che non le ha mandate a dire al suo attuale presidente.

E’ evidente come il suo futuro alla Lazio sia in bilico, ammettendo inoltre che sia stato il solo Simone Inzaghi a chiamarlo per chiedergli di restare nella Capitale. Ma la cessione sembra avvicinarsi sempre di più: per lui ci potrebbe essere infatti un ritorno a casa.

L’apertura al Siviglia

Stiamo parlando del Siviglia, club che lo ha cresciuto, con cui ha esordito e dal quale si è poi separato per cercare fortuna altrove. In merito a ciò, Luis Alberto si è così espresso: “Non mi hanno chiamato, però se c’è qualcosa lo sa il mio agente. Sono tranquillo“.

Al Sanchez Pizjuan ritroverebbe inoltre Julen Lopetegui, nuovo allenatore del club di Nervión e suo tecnico nelle selezioni della Spagna: “Sa come ottenere il meglio da me. Mi conosce bene, è un tecnico che cura molto l’aspetto psicologico. Mi ha sempre detto che dovrei mantenere il miglior livello di prestazioni possibili per lungo tempo, su questo si basa il calcio moderno. Tengo sempre a mente questo suo insegnamento“.