Luis Alberto Lazio: Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa, si è così espresso sulla complicata situazione legata al numero dieci

“Continuate a chiedermi della situazione legata a Luis Alberto, ma posso dirvi con certezza una cosa sola: al netto del suo futuro, è una questione che ho dovuto ereditare dalle precedenti gestioni. Se il calciatore continua a far pressioni per andare in Spagna, non è certo dovuto ad una mia scelta o da un rapporto complicato tra noi due. In ogni caso, nonostante sia sempre destinato a partire, soprattutto per le voci provenienti dai media, alla fine resta sempre con noi. Sono situazioni che ledono l’ambiente e non fanno il bene della Lazio“. Intervenuto nella classica conferenza stampa alla vigilia di un match ufficiale, con i biancocelesti di scena nell’insidiosa trasferta di Lecce nella sedicesima giornata di Serie A, Maurizio Sarri ha voluto stemperare le voci riguardo un possibile battibecco intercorso con il numero dieci.

Il tecnico toscano non ha completamente escluso una partenza del trequartista spagnolo verso un ritorno in Patria, molto caldeggiato dallo stesso fantasista, ma ha voluto ribadire la mancanza di incomprensione a livello personale con lo stesso Luis Alberto. Il futuro del numero dieci biancoceleste appare ancora nebuloso nella Capitale, con il Presidente Lotito deciso a massimizzare il guadagno derivato dall’eventuale cessione dello spagnolo, che comunque non avrebbe partecipato alla trasferta di domani per un fastidio al ginocchio. Con ogni probabilità, dunque, le strade di Luis Alberto e l’aquila si separeranno al termine della stagione.

