Luis Alberto, centrocampista della Lazio, è intervenuto nella trasmissione del giornalista Benni Arroyo su Twitch. Lo spagnolo ha parlato soprattutto della scorsa estate tormentata dalle numerose voci di mercato che lo vedevano vicino al Cadice.

LUIS ALBERTO: “CADICE? NON ERA UN BUON MOMENTO. CON LA LAZIO…”

Sulla Serie A: “È un campionato che non si è evoluto tanto. In Italia si gioca molto con le difese a tre, in marcatura su uomo. Il Napoli, la Lazio, il Sassuolo e la Fiorentina sono le uniche quattro squadre che propongono un calcio europeo. Il calcio della Juve è un po’ diverso. La penalizzazione ai bianconeri? Non commento”.

Su Sarri: “Abbiamo la sala video. Vediamo filmati quasi tutti i giorni: sono tutti lunghi, e ogni tanto ti cala l’occhio. Sono cambiate le abitudini rispetto a Simone Inzaghi”.

Sul Cadice: “Non stavo passando un buon momento quando mi è arrivata la notizia che mi volevano. Ho apprezzato molto l’interesse del Cadice, ma a gennaio non è semplice. Non voglio chiudere male con la Lazio. Quando andrò via parlerò con il presidente, con il direttore e con il mister con i quali ho un gran rapporto. Devo quasi tutto alla Lazio. Il club e i tifosi mi vogliono bene. Sarebbe stupido rompere male con loro. Fino all’ultimo giorno darò tutto per la Lazio, cercando di portare la squadra in Champions”.

