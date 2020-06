Luciano Chiarugi: “Scambio Milik Bernardeschi sarebbe interessante. Thiago Silva garantirebbe esperienza alla Fiorentina”

In diretta a “Taca La Marca”, programma in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Luciano Chiarugi, ex calciatore di Napoli, Milan e Fiorentina tra le tante. Luciano Chiarugi si è soffermato sulla ripresa del calcio e su tanti altri temi.

Ecco quanto emerso.

Finale di Coppa Italia: “Il Napoli ha fatto una partita accorta e saggia, sapendo di affrontare un avversario che voleva riscattarsi dopo la sconfitta nella Supercoppa; gli azzurri però non hanno fatto alcun catenaccio, cercando di proporre calcio, come dimostrano le occasioni create e le parate di Buffon all’altezza della situazione. Pertanto la vittoria del Napoli è stata meritata ed estremamente importante. Gattuso ha fatto un grandissimo lavoro”.

La Juventus: “A livello italiano è sempre la squadra da battere; ma questo non è un buon momento per la Juventus come dimostrano gli infortuni di Higuain ed Alex Sandro. Inoltre aggiungo il periodo non facile per Ronaldo e Dybala, che sembrava essere il giocatore più in forma e che ha fallito il primo rigore nella finale di coppa. Paratici dovrà fare scudo intorno a Sarri, il quale credo abbia schierato la migliore formazione possibile; purtroppo la tifoseria è abituata a vincere e pertanto rimane perplessa dinanzi a certi risultati. La Juventus deve ritrovarsi soprattutto nei suoi uomini migliori; non credo che qualcuno possa giocare contro l’allenatore, chi scende in campo lo fa per vincere. A fine anno si faranno le giuste valutazioni, Sarri avrà comunque bei nodi da sciogliere; ma in questo momento cercare di ritrovare la serenità potrebbe rivelarsi l’arma vincente”.

Capitolo Scudetto: “La Juventus dopo questa sconfitta non avrà sicuramente un gran morale e forse qualcosa si è inceppato; la compagine bianconera deve ritrovare la voglia di vincere. E’ sciocco pensare che Ronaldo non segni perché la squadra non lo supporta; in generale i bianconeri devono stare attenti alla rincorsa della Lazio, che sembra avere più fame, voglia e rabbia”.

Milik: “Milik per il Napoli è estremamente importante, ha dei colpi e può solo migliorare; è un giocatore da tenere senza pensare ad altri profili”.

Scambio Milik-Bernardeschi: “Non è facile entrare in campo quando non giochi o il morale non è al massimo; bisogna però ricordare che Bernardeschi ha dinanzi dei campioni assoluti, è difficile inserirlo in ruolo ben definito nella Juventus. Ha giocato in diverse maniere e lo stesso Sarri ha cercato di trovargli la collocazione più congeniale; ma nonostante tali difficoltà parliamo pur sempre di un calciatore giovane e di gran valore. Eventualmente uno scambio con Milik sarebbe interessante, ma bisogna capire se realmente Bernardeschi possa essere utile al Napoli; visto che in quel ruolo la compagine partenopea al momento è ben coperta. Sono convinto che Milik potrebbe fare bene alla Juventus, visto che secondo me Higuain ha interrotto il suo seguito con la Juventus; come denotano certi atteggiamenti dell’argentino visti in questa Coppa Italia”.

Coppa delle Coppe, Milan-Leeds: “Bellissimo ricordo, il Leeds era una grandissima squadra come del resto lo eravamo noi. Per certi versi gli inglesi facevano paura, li abbiamo affrontati con il piglio giusto e siamo stati anche fortunati; visto che al sesto minuto ho trovato la via del gol con un calcio piazzato sfruttando il terreno viscido. Il Leeds, dopo la rete subita, ha dato vita ad un vero assedio; noi abbiamo avuto la possibilità di colpire di contropiede ma il doppio vantaggio sarebbe stato immeritato”.

Milan: “Al Milan tutto è già concluso in ottica futura. Con 12 giornate da disputare e con la qualificazione in Europa League ancora in ballo sarebbe preferibile evitare di rendere dichiarazioni in merito al futuro dei rossoneri, bisogna evitare di concedere alibi ai calciatori”.

Fiorentina, idea Thiago Silva: “Commisso scommette su giocatori importanti come è stato con Ribery, il quale senza infortuni avrebbe garantito ai viola un altro tipo di classifica. Thiago Silva guadagna molto ma il presidente sembra propenso ad investire delle cifre importanti su questo calciatore; sarebbe un acquisto interessante e roboante, che garantirebbe sicuramente esperienza e potrebbe favorire la crescita dei giovani talenti della Fiorentina”, ha chiosato Luciano Chiarugi.