Lucca, le strade del rilanciano portano a Pisa: Corrado chiude, ma..

Giovanni Corrado, Direttore Generale del Pisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’eventuale ritorno di Lucca: porte socchiuse al 27

LUCCA PISA CORRADO – “Oggi è fantacalcio. Domani, si vedrà…“: Giuseppe Corrado, Direttore Generale del Pisa, ha (soc)chiuso le porte al ritorno di Lorenzo Lucca in nerazzurro. Almeno per il momento. Domani è un altro giorno, in fondo, e il mercato viaggia su rette che definire incognite è un eufemismo. Gli ostacoli per rendere possibile la suggestione del ritorno del numero 27 del Napoli in Toscana, laddove tutto era cominciato, appaiono molteplici. Non ultimo, il nodo legato al prestito con obbligo di riscatto pattuito tra gli azzurri e l’Udinese, proprietaria del cartellino del classe 2000, solamente ad agosto. Un fatto resta incontrovertibile: il rientro di Romelu Lukaku dall’infortunio potrebbe comportare l’uscita di colui il quale era stato designato (e acquistato a fine sessione) proprio per risultarne l’erede in attacco. Sino a questo momento, tuttavia, la definitiva consacrazione di Hojlund e l’apporto non esaltante del gigante di Moncalieri, rendono inevitabile la separazione tra le parti. Magari, già a gennaio, in relazione alle ultime notizie di mercato.

Il ritorno di Lorenzo Lucca al Pisa è una questione complicata, ma la suggestione è viva

Le parole di Giuseppe Corrado escluderebbero il romantico ritorno di Lorenzo Lucca al Pisa, così come l’ultimo investimento della sessione invernale, quello per Durosinmi – già decisivo contro l’Atalanta, all’esordio assoluto in A – ma le vie del mercato restano sempre infinite e indefinite. Il rilancio di Lucca potrebbe passare ancora dalla Toscana, con il club nerazzurro che sperava in un maggiore rendimento di Nzola, ancora in cerca di gol e miglior condizione fisica.

Il pareggio contro l’Atalanta e una prestazione di gruppo: il Pisa cerca la strada per la salvezza

Ci sono pareggi che infondono speranze e caricano ambienti a caccia di scintille per ribaltare un’intera stagione. Sul campo, il punto contro la lanciatissima Atalanta di Palladino; sul mercato, il profilo di un attaccante che a Pisa ha già mostrato la miglior versione di sé. Oggi è fantacalcio, ma domani potrebbe non esserlo.