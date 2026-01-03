Lucca già in uscita dal Napoli: Porto in vantaggio sulla concorrenza

Lorenzo Lucca, centravanti acquistato dal Napoli in estate, potrebbe essere ceduto nel corso della sessione invernale: Porto, Benfica e…

LUCCA PORTO NAPOLI – I conti, al momento, proprio non tornano. Appena 386 minuti in Serie A (media di 25 a partita, scarsi) corroborati da una sola rete, contro il Pisa, e diversi passaggi a vuoto nei momenti in cui è stato chiamato in causa. L’avventura di Lorenzo Lucca in quel di Napoli non sta fornendo i risultati sperati. Il ritorno di Lukaku dall’infortunio, così come la definitiva consacrazione di Rasmus Hojlund in azzurro, potrebbero già condurre il classe 2000 alla porta d’uscita. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, infatti, l’attaccante sarebbe finito nel mirino del Porto di Mister Farioli, il cui gradimento tecnico nei confronti di Lucca sarebbe totale.

Porto, Farioli chiede Lucca in regalo: concorrenza dal Portogallo e dalla Premier League

Così, per consolidare il primato nel campionato portoghese e centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, il club lusitano potrebbe assecondare le richieste dell’ex Mister dell’Ajax. L’infortunio di Luuk De Jong, veterano e centravanti del Porto, costringerebbe le aquile portoghesi a sondare il mercato a caccia di un attaccante con caratteristiche da vero nove. Il profilo ricercato corrisponderebbe all’identikit dello stesso Lorenzo Lucca, con il Napoli disposto a sedersi al tavolo delle trattative per rituffarsi nel mercato per individuarne l’alterativa. In tal senso, potrebbe tornare di moda il nome di Giacomo Raspadori, attaccante sacrificato sull’altare della sessione estiva proprio in favore dell’arrivo dell’ex Udinese.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il Nottingham Forrest sulle tracce di Lucca: il Napoli pronto ad ascoltare le proposte

Tuttavia, la prima parte di stagione non certo esaltante rimescolerebbe le carte del futuro di Lucca. Il Porto sarebbe pronto all’assalto e intenzionato ad anticipare la concorrenza di Benfica e Nottingham Forrest, altre società sulle tracce di un centravanti i cui numeri non portano a risultati soddisfacenti in azzurro. E il mercato di gennaio incombe.