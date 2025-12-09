Lucca ai margini del Napoli: Milan e Roma pronte all’assalto

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Dicembre 2025 · Aggiornato il 9 Dicembre 2025

Lorenzo Lucca-Napoli: futuro in bilico?

La situazione di Lorenzo Lucca in casa napoli si sta facendo sempre più delicata. L’attaccante ex udinese fatica a ritagliarsi spazio e il rientro di Romelu Lukaku potrebbe limitarne ulteriormente le possibilità. Finora il feeling con la piazza partenopea non è decollato e il minutaggio ridotto sta diventando un tema centrale nelle strategie del club e del giocatore.

Milan e Roma monitorano la situazione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, milan e roma hanno messo gli occhi sul centravanti. Entrambe cercano un profilo capace di dare peso e soluzioni immediate al reparto offensivo, complicato rispettivamente da infortuni, rotazioni forzate e mancanza di continuità. Il nome di Lorenzo Lucca risponde a una necessità comune: un attaccante già pronto, fisico, ma anche mobile nelle letture e nelle uscite dal pressing.

Un’ipotesi concreta per la finestra invernale

L’eventualità di una cessione a gennaio appare sempre più plausibile. Il Napoli dovrà valutare le offerte e capire se permettere al giocatore di proseguire altrove un percorso che a oggi sembra frenato. Per Lucca, Milan e Roma rappresentano destinazioni di livello e opportunità per trovare continuità in un sistema che valorizzi le sue caratteristiche.

Le prossime settimane saranno decisive. L’attaccante resta sullo sfondo di un mercato che potrebbe accendersi proprio attorno al suo nome.