Lucas Torreira verso il rinnovo con Galatasaray fino al 2028

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Aprile 2025 · Aggiornato il 14 Aprile 2025

Il centrocampista uruguaiano vuole restare a Istanbul

Nonostante le avances provenienti dalla Lazio e da alcuni prestigiosi club argentini come River Plate e Boca Juniors, Lucas Torreira sembra deciso a proseguire la propria carriera in Turchia con la maglia del Galatasaray. Il mediano uruguaiano, arrivato dall’Arsenal nell’estate del 2022 per una cifra vicina ai 6 milioni di euro, ha trovato a Istanbul un ambiente favorevole sia dal punto di vista sportivo che personale.

In corso la trattativa per il prolungamento

Attualmente legato al club turco fino al 2026, Lucas Torreira è al centro di un progetto di rinnovo contrattuale che dovrebbe portare la scadenza al 2028. La dirigenza del Galatasaray è al lavoro per blindare il centrocampista, proponendogli un nuovo accordo che prevede un significativo aumento dello stipendio. Il pacchetto economico includerebbe circa 4 milioni di euro annui, comprensivi di diritti d’immagine e bonus legati alle presenze in campo.

Un legame forte con il Galatasaray

Il calciatore ha più volte manifestato la propria gratitudine verso il club turco, sottolineando il buon rapporto con l’ambiente e la tifoseria. Nonostante le recenti speculazioni di mercato e le dichiarazioni del presidente del Boca Juniors, che lo avrebbe voluto in squadra per il Mondiale per Club, Lucas Torreira è determinato a proseguire l’esperienza in Süper Lig, rifiutando offerte che avrebbero potuto riportarlo in Sud America o in Serie A.

Scelta di stabilità e ambizione

Il rinnovo fino al 2028 rappresenterebbe una mossa di continuità per il Galatasaray, che punta su elementi di esperienza per rafforzare la rosa. Per Lucas Torreira, invece, si tratterebbe di una conferma della centralità nel progetto tecnico e dell’ambizione di raggiungere nuovi traguardi europei con il club.

LEGGI ANCHE: