Claudio Lotito, Presidente della Lazio, è tornato a parlare delle diatribe con Sarri sui discorsi relativi al mercato estivo: le parole

Foto di Stefano D’Offizi

La Lazio chiude il cerchio di una stagione controversa, costellata da luci e ombre nell’arco dell’annata coincisa con il ritorno in Champions League e un percorso terminato agli ottavi di finale, contro il Bayern Monaco, semifinalista di quest’edizione. All’Olimpico, contro il Sassuolo, la squadra di Tudor calerà il sipario dopo aver centrato una qualificazione europea in vista della prossima stagione. Nel corso dell’anno, non sono mancate polemiche e risultati altalenanti che hanno portato alle dimissioni di Maurizio Sarri, tecnico che aveva espresso qualche perplessità sul mercato nei confronti di Claudio Lotito, Presidente del club.

E proprio dalle colonne de Il Corriere della Sera, il patron biancoceleste ha rivelato alcuni retroscena delle richieste dell’ex tecnico di Juventus e Napoli, tra le altre, menzionando qualche nome: “Sarri voleva l’acquisto di Zielinski e Berardi. Non c’è stato nulla da fare per entrambi, per ragioni diverse tra loro, ma va anche detto che sono stati ingaggiati calciatori a lui stesso graditi, quali Kamada, che poi è completamente sparito dai suoi radar, Isaksen e Rovella, centrocampista del quale ne apprezzava le qualità già alla Juventus”. Il mercato estivo condotto dal club biancoceleste ha rappresentato, sicuramente, un motivo di frizione tra lo staff tecnico e quello societario, in una diatriba che ha influito nella decisione di Sarri di lasciare la guida del club.

Oltre all’articolo: “Lotito torna sui diverbi con Sarri sul mercato: “Voleva Berardi e Zielinski, ma…”, leggi anche: