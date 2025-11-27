Lotito: “Società in vendita? Mai, la Lazio resta con me per sempre”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 27 Novembre 2025 · Aggiornato il 27 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha incontrato il sindaco Gualtieri per discutere sul tema stadio Flaminio. Il primo cittadino di Roma si è mostrato disponibile alla proposta del patron biancoceleste di acquisire l’impianto tramite diritto di superficie, ma prima serve l’approvazione della Soprintendenza di Stato. Tale organo infatti, gode del diritto di prelazione su un bene vincolato come, appunto, lo Stadio Flaminio. Qualora arrivasse l’ok, la strada per il nuovo stadio della Lazio sarebbe decisamente in discesa.

LAZIO, LOTITO: “LA LAZIO RESTA CON ME PER SEMPRE, VALE 850 MILIONI. STADIO? NON HO BISOGNO DI SOCI”

In seguito all’incontro con il sindaco di Roma, Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Il Messaggero, riguardanti proprio il Flaminio ma anche delle voci che accostavano la Lazio ad un fondo arabo, subito smentite dal numero uno biancoceleste. Di seguito le sue parole.

LAZIO IN VENDITA? – “La società è in vendita? No. Mai pensato di vendere. Ma quale fondo arabo? La Lazio resta con me per sempre. In campionato ci stiamo difendendo nonostante tutte le avversità: infortuni, un macello. Sarri è un allenatore di qualità, una persona responsabile e seria.”

QUANTO VALE LA LAZIO – “La Lazio ha 300 milioni di patrimonio immobiliare, 350 milioni di patrimonio giocatori e controlla una società che da ventidue anni esce con 15 milioni di liquidi. Insomma, ora vale addirittura 850 milioni. Non ho chiesto niente a nessuno. Vi risulta che mi servono i soldi? A me non risulta e non ho bisogno di soci per lo stadio”.

SCUDETTO ALLA ROMA – “La Roma può vincere lo scudetto? Fa parte del gioco, ma il campionato è lungo. La telefonata con Lotti? Con lui ho un buon rapporto, ma non abbiamo mai parlato della Lazio, mi stava raccontando del problema della vendita dell’Empoli”.

