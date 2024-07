Claudio Lotito, Presidente della Lazio, è intervenuto per respingere le accuse di ridimensionamento del club sul mercato: le parole

Foto di Stefano D’Offizi

Terzo acquisto sul mercato dopo la rivoluzione tecnica che ha portato all’avvicendamento tra Igor Tudor (con l’ex difensore della Juventus che ha rassegnato le proprie dimissioni, probabilmente dovute a divergenze con la società in ottica mercato) e Marco Baroni, Mister che ha condotto l’Hellas Verona alla salvezza. La Lazio ha definito l’accordo con l’Hatayspor per Dele-Bashiru, interessante prospetto nigeriano, con doppio passaporto inglese, classe 2001, in una sessione estiva che ha già assistito alle ufficialità di Noslin, attaccante dell’Hellas già agli ordini di Baroni e protagonista di un ottimo finale di stagione in maglia scaligera, e Tchoauna, trequartista della Salernitana tra le poche note liete del club campano, in un’annata culminata con la retrocessione in Serie B. Un mercato da 40 milioni di euro, come sottolineato da Claudio Lotito, Patron ampiamente contestato negli scorsi giorni.

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, il Presidente del club biancoceleste ha respinto con forza qualsiasi critica mossa nei confronti del proprio operato rimarcando la spesa effettuata dalla Lazio in questo primissimo scorcio di mercato: “Siamo la società che ha investito di più, mi pare evidente. Con 40 milioni di euro tra costi del cartellini, ingaggi e commissioni agli agenti, nessuno ha speso quanto la Lazio sul mercato. Abbiamo acquistato giovani promettenti e sento parlare di ridimensionamento. Adesso, c’è il nuovo progetto Accademy, senza dimenticare l’ambizioso percorso dello stadio, per il quale confido nelle istituzioni”, ha concluso Lotito.

