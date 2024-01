Claudio Lotito, Presidente della Lazio, ha rilasciato una dichiarazione sulla Roma a margine di un evento politico: le parole

Foto di Stefano D’Offizi

A Roma, l’importanza del Derby tra Lazio e giallorossi si gioca tutto l’anno: sul campo, come in tutta la città e persino tra gli uffici societari. Lo dimostra una dichiarazione rilasciata a margine di un evento politico da Claudio Lotito, Presidente biancoceleste, il quale ha espresso il proprio parere in merito alle scelte finanziarie del club rivale in ambito finanziario. “La Roma doveva già essere fallita per tutti i debiti che ha accumulato nel corso degli anni. La Lazio è una società coi conti in ordine, nel pieno rispetto delle regole. La Roma è una società che non trasforma i soldi in capitale, li investe e basta...”.

Lotito ha poi spezzato una lanciata nei confronti della scelta della società giallorosa di affidare la panchina a Daniele De Rossi, nuovo tecnico ed ex centrocampista individuato come sostituto di Josè Mourinho, esonerato dopo la sfida contro il Milan, a pochi giorni dalla sconfitta subita proprio contro la Lazio, in Coppa Italia: “Scelta intelligente. De Rossi ha ricompattato un gruppo col suo modo di essere e di fare, ed essendo stato anche un punto di riferimento ha tutte le capacità per riuscirci”, ha confidato Lotito ai taccuini dell’Adnkronos.

