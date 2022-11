Lotito: il Presidente della Lazio ha rilasciato diverse di dichiarazioni in merito al controverso rapporto tra Luis Alberto e Maurizio Sarri

Lotito: “Luis Alberto è un calciatore forte e, come ogni calciatore forte, deve essere pagato in base al suo reale valore. Qualora manifestasse la volontà di lasciare la Lazio, dovrà portare un’offerta congrua, perché la società non sta a nessun giochetto. Esattamente come successo la scorsa estate, la situazione non è cambiata: le ipotesi di prestiti e opzioni varie, non verranno prese neanche sul serio. Il calciatore potrebbe anche decidere di rimanere, se solo riuscisse a trovare un compromesso con Sarri: è un valore aggiunto della Lazio e andrebbe trovata una situazione ideale per far sì che riesca anche a rimanere qui”.

Dai microfoni del quotidiano romano Il Messaggero, Claudio Lotito ha espresso un suo pensiero in merito alla situazione non certo idilliaca tra il numero 10 della Lazio e l’allenatore.

Il numero uno della società biancoceleste ha smentito sul nascere possibili rumors che avrebbero accostato Luis Alberto all’Atletico Madrid di Simeone. Tuttavia, nel caso in cui la situazione tra il fantasista e lo staff tecnico dovesse ulteriormente degenerare dopo le panchine consecutive accumulate dal calciatore nell’ultimo periodo, l’offerta di un terzo club dovrà essere congrua e con una formula definitiva.

L’unica richiesta pervenuta alla società capitolina sarebbe quella del Siviglia, col club andaluso desideroso di strappare un prestito a Lotito. Un’offerta rispedita immediatamente al mittente, con la Lazio intenta a richiedere quantomeno venticinque milioni di buoni motivi per privarsi del proprio numero dieci.

OLTRE ALL’ARTICOLO: “Lotito: “Luis Alberto può andare, ma a Sarri dico…”, LEGGI ANCHE: