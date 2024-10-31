Lotito loda Pedro: “Il rinnovo? Non lo escludo. Su Tavares dico…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 31 Ottobre 2024 · Aggiornato il 31 Ottobre 2024

Claudio Lotito, Presidente della Lazio, ha pubblicamente elogiato Pedro: rinnovo in vista per lo spagnolo, mentre Nuno Tavares…

Foto di Stefano D’Offizi

LOTITO PEDRO RINNOVO – Un campione eterno, decisivo anche a trentasette anni e pronto a scrivere altre pagine della propria storia in biancoceleste. La “seconda giovinezza” di Pedro alla Lazio si sta concretizzando nel corso di questa stagione, con quattro reti (e due assist in Serie A) equamente suddivise tra campionato e Europa League, competizione nella quale i biancocelesti hanno innestato subito la terza marcia, frutto di tre vittorie consecutive. Tra i protagonisti della nuova Lazio di Baroni, molto convincente dal punto di vista del gioco e dei risultati, c’è sicuramente l’ex Barcellona, il quale sta meritando il rinnovo contrattuale dell’accordo con scadenza fissata al 30 giugno 2025. La conferma giunge direttamente da Claudio Lotito, Patron del club, intercettato dai taccuini de Il Messaggero.

“Se continua così, non escludo il rinnovo per Pedro. Parliamo di un campione esemplare, con l’atteggiamento giusto in ogni allenamento e dalle indiscutibili qualità. Abbiamo deciso di non cederlo in estate e di inserirlo nella lista UEFA e abbiamo fatto la scelta giusta, perché i risultati si vedono. Per quanto concerne Tavares, abbiamo anticipato la concorrenza delle big e non lo cederei nemmeno per 70 milioni di euro: non voglio più nomi, ma combattenti”.

“Nuno sta dimostrando il proprio valore, al pari degli altri acquisti: dimostra l’ottimo mercato condotto dalla Lazio”, ha chiosato Claudio Lotito. E nel turbinio di una rivoluzione che ha portato leader quali Luis Alberto, Immobile e Felipe Anderson lontano da Formello, Pedro costituisce il filo diretto col passato, per trasmettere il valore del club ai più giovani, nonché una garanzia per il presente e per il futuro. Un rinnovo tutt’altro che da escludere, malgrado i trentasette anni; certi campioni, tuttavia, non hanno proprio età.