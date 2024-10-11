Lotito: “Castellanos non in vendita. Nuno, Baroni, Pedro…”
Claudio Lotito, presidente della Lazio è stato intervistato dai cronisti presenti al Festival dello Sport di Trento. Le sue dichiarazioni:
“Sono convinto di aver allestito una squadra competitiva, ricreato un clima di attenzione , passione e sentimenti autentici, ci auguriamo che la squadra continui con questo trend e atteggiamento di umiltà e spirito di gruppo, poi nel calcio ci sono troppi fattori imponderabili“.
Su Castellanos: “Non è un uomo mercato, non è in vendita. Era un giocatore di qualità e oggi sta dimostrando ciò che avevo visto un anno fa”.
Nuno Tavares: “Non vorrei legare gli acquisti solo al valore economico, ma anche a livello morale e caratteriale. La Lazio ha uno scouting all’avanguardia, uno screening giornaliero e abbiamo valutato il profilo migliore in quel ruolo, come per gli altri“.
Il lavoro del mister Baroni: “Tutti hanno contestato, io faccio il Presidente tifoso, non tifoso Presidente“.
Il contratto di Pedro: “L’ho scelto, d’accordo con le richieste di allenatore per inserirlo nella lista Uefa e penso che farà una grande stagione e se vorrà rimanere sarà oggetto di valutazioni congiunte con serenità e rispetto reciproco“.
Lotito conclude: “Manca una riforma radicale sostanziale della figura del calciatore, abbiamo una normativa obsoleta che andava bene con le associazioni sportive, non con società quotate e che hanno necessità di un altro tipo. Se si ammala, viene trattato come un semplice dipendente, va rivisto tutto il sistema alla luce delle nuove esigenze; fare stadi vivibili quotidianamente e strutture che servano per educare i giovani e la riscoperta della cultura delle legalità“.
