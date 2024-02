Lotito ha rilasciato un’intervista nella quale ha redarguito il Comune di Roma in merito alla costruzione dello stadio Flaminio

“O si rispettano certe proiezioni, o me ne vado e chiudo la questione”. Non utilizza mezzi termini Claudio Lotito, Presidente della Lazio, ai taccuini de Il Messaggero. Intervenuto in merito all’annosa questione relativa alla costruzione di un nuovo impianto per il club biancoceleste da gestire in solitaria, il numero uno della società capitolina ha idealmente redarguito il Comune di Roma riguardo alcune condizioni imprescindibili affinché si possa realizzare un nuovo impianto, individuato nella ristrutturazione completa dello stadio Flaminio. Lotito ha dato aperto il dossier, ha ottenuto un primo via libera dal Sindaco, ma attende che vengano rispettati alcuni elementi fondamentali. Ecco un estratto delle dichiarazioni del Presidente:

“La Lazio conta, in media, almeno 45mila persone presenti all’Olimpico; 60mila considerando le partite di cartello. Come sarebbe possibile realizzare un impianto da 35mila posti? Andrebbero studiate anche le condizioni di fruibilità dell’impianto, tra parcheggi e viabilità per raggiungerlo, nonché una copertura che possa permettere alle persone di accedere allo stadio senza utilizzare l’ombrello. Lo stadio, in questo senso, presenta diversi limiti strutturali assolutamente da risolvere, altrimenti, non se ne fa nulla. C’è disponibilità da parte di tutti, ma bisogna avere coscienza di quelli che sono i problemi da dirimere. Non abbiamo il cronometro riguardo tempistiche e tabelle di marcia: urge trovare un punto di caduta”, ha concluso Lotito.

