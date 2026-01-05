Lorenzo Lucca vicino al Benfica: il Napoli valuta il prestito

Il Napoli valuta il prestito di Lorenzo Lucca

Il Napoli e il Benfica sono al lavoro per definire il trasferimento di Lorenzo Lucca. La formula più probabile è un prestito con opzione di riscatto, considerando che il prezzo richiesto dai partenopei, pari ai 30 milioni spesi all’Udinese, è difficile da sostenere a gennaio. L’attaccante italiano non si è integrato appieno nel progetto di Antonio Conte, e il club cerca una soluzione che rispetti i vincoli del fair play finanziario.

Il ruolo di Mourinho e Rui Costa

José Mourinho ha indicato Lucca come rinforzo per il reparto offensivo dei lusitani, mentre Rui Costa e la dirigenza del Benfica stanno lavorando per chiudere l’affare. Il Napoli, guidato dal direttore sportivo Giovanni Manna, dovrà trovare un sostituto prima di dare il via libera.

Altre piste e interessi esterni

Oltre al Benfica, sul giocatore restano vigili club come Nottingham Forest e Betis; anche Lazio e Roma avevano sondato il terreno. La trattativa si concentra ora su un prestito semplice o con diritto di riscatto, che permetta a Lucca di rilanciarsi in un campionato straniero e al Napoli di ottimizzare la gestione economica senza rinunciare al valore dell’attaccante.

L’evoluzione dell’operazione sarà determinante per il mercato di gennaio dei partenopei e potrebbe rappresentare una svolta importante per il futuro di Lorenzo Lucca.