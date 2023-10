Lorenzo Insigne, ex attaccante e capitano del Napoli, avrebbe intenzione di tornare in Serie A: non solo la Roma sulle sue tracce

Tornare protagonista in Serie A e salutare la lontanissima Toronto dopo una stagione avara di soddisfazioni, complici le quattro reti in venti presenze e con la squadra estromessa dai Play-off del Campionato MLS. Tornare ad essere Lorenzo, Il Magnifico, dopo la grande avventura vissuta a Napoli, conclusa nel luglio 2022 e coincisa con 96 reti in 336 apparizioni con la maglia azzurra.

Sarebbero queste, secondo quanto appreso da calciomercato.com, le premesse con cui, Lorenzo Insigne, ex capitano dei partenopei, avrebbe intrapreso una nuova collaborazione con la Stellar, importante agenzia di mediazione. L’ex capitano e leader della squadra azzurra avrebbe dato mandato ai nuovi agenti di sondare il mercato italiano per far ritorno in Serie A dopo appena un anno e mezzo, vittima della “Nostalgia canaglia” dei tempi che furono.

Lorenzo Insigne, si fa strada il ritorno in Serie A: le ipotesi

Al momento, le ipotesi più plausibili per un ritorno al passato dell’ex numero 24 del Napoli condurrebbero nella capitale, con il Maestro, Maurizio Sarri, che accoglierebbe volentieri un calciatore fondamentale nel progetto tecnico attuato dagli azzurri dal 2015 al 2018, fatto di gol, spettacolo e un gioco spumeggiante, guidato proprio dal tecnico della Lazio. I primi contatti esplorativi, secondo quanto appreso, sarebbero già intercorsi tra le parti, a caccia di un accordo che metterebbe tutti d’accordo.

Il futuro di Insigne, tuttavia, potrebbe tingersi anche di giallorosso, con la Roma che potrebbe accontentare il calciatore e rilanciarne la candidatura dello stesso in ottica Nazionale italiana in vista dell’Europeo 2024, in Germania. La formula potrebbe essere studiata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, stante la scadenza contrattuale del calciatore prevista nel 2026. Lorenzo Insigne prova a tornare Magnifico e, le possibilità di un ritorno in Serie A, non appaiono così improbabili da realizzare.

