Lorenzo Insigne, ex capitano e leader del Napoli, sarebbe in stretto contatto con Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, per il ritorno in Italia

Nostalgia Insigne. Lorenzo ha voglia di tornare Magnifico, in Italia, con la speranza di poter convincere il Commissario Tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, a far parte della spedizione azzurra in Germania, in vista del Campionato Europeo. L’ex capitano e numero 24 del Napoli, secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com, sarebbe in stretto contatto con Maurizio Sarri, suo ex mentore in azzurro e ancora grande estimatore delle qualità tecniche del trentaduenne esterno. Lorenzo Insigne considererebbe la propria esperienza in MLS, pur formativa e positiva dal punto di vista personale e professionale, ampiamente archiviata dopo un anno e mezzo e ben in anticipo rispetto la scadenza prefissata sul contratto, ossia nel 2026.

Il campionato in Canada ricomincerà il prossimo 25 febbraio e Insigne potrebbe cogliere la palla al balzo dell’apertura della sessione invernale per per far sì che possano concretizzarsi i contatti con l’ex tecnico. Dal canto suo, Sarri riaccoglierebbe volentieri Insigne, non ha fatto mistero di desiderare rinforzi dal mercato in vista dei tanti impegni che attendono i biancocelesti da qui a breve (come, ad esempio, un Derby di Coppa Italia d’importanza capitale), ma è consapevole di dover affrontare nuovamente l’argomento con Claudio Lotito, con il Presidente che, già prima di Natale, aveva posto come condizioni necessarie per formalizzare l’affare una netta riduzione dello stipendio da elargire al classe 1991 e un esborso economico minimo da garantire al Toronto.

Al momento, dunque, l’operazione appare quantomeno complicata ma, come spesso accade in questi casi, la volontà del calciatore potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella trattativa. D’altra parte, il richiamo della madrepatria, per Lorenzo Insigne, comincia a farsi sentire in maniera distinta.

Oltre all’articolo: “Lorenzo Insigne chiama Italia: contatti costanti con Sarri; la Lazio…”, leggi anche: