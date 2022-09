Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà dei rossoneri, ha affrontato diversi temi toccando anche il discorso relativo al Milan.

Giovane, talentuoso e con tutte le stigmate del predestinato: Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 di proprietà del Milan che cercherà di salvare, a suon di gol e prestazioni, il neopromosso Lecce di Marco Baroni dopo la meritata promozione conquistata in estate.

Il giovane centravanti dei giallorossi, intervistato da La Gazzetta dello Sport in edicola stamane, ha toccato diversi temi, non ultimo, quello riguardante il Milan, club del quale si sente parte integrante nonostante i prestiti in Puglia e, nel corso della passata stagione, alla Spal: “Il Milan è sempre stato e sarà sempre casa mia. Lo sento parte di me perché, facendo tutta la trafila fin da piccolissimo, mi ha permesso di formarmi come calciatore e come uomo”.

Idee molto chiare anche per ciò che concerne le proprie aspirazioni future da vivere rigorosamente attraverso le caratteristiche tecniche di un grandissimo protagonista del passato: Gabriel Batistuta, indimenticato ariete dell’ultimo scudetto della Roma: “Mi ispiro a lui, senza alcun dubbio, per raggiungere gli obiettivi della stagione: semifinali dell’Europeo under 21 e salvare il Lecce”.

Lorenzo Colombo ha davvero le stigmate del predestinato: nelle sue realizzazioni tra i professionisti siglate sin qui, non possono che attrarre l’attenzione il gol all’esordio nei preliminari di Europa League contro i norvegesi del Bodo Glimt, al Meazza, nonché il bolide sferrato all’incrocio dei pali contro il Napoli, in campionato, dopo aver sbagliato un calcio di rigore. Segno di una ferrea volontà di sfondare e di grande personalità.

LEGGI ANCHE: