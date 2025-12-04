Lookman verso l’addio all’Atalanta: Galatasaray prepara l’offerta
Foto © Stefano D’Offizi
La frattura tra Lookman e l’Atalanta
La storia tra Ademola Lookman e l’Atalanta sembra avvicinarsi al capolinea. L’attaccante nigeriano, oggi ventottenne, vive mesi difficili a causa di un rapporto ormai compromesso con lo staff tecnico. Un disagio crescente che ha finito per pesare sul rendimento della squadra bergamasca e sulla serenità dello spogliatoio. Il contesto è chiaro. La sua permanenza appare sempre meno praticabile.
Galatasaray in pole con un’offerta imponente
Le richieste per Ademola Lookman non mancano, ma il club più determinato è il Galatasaray. La società turca ha messo sul tavolo un’operazione di altissimo profilo: 50 milioni destinati all’Atalanta e un ingaggio da 6 milioni per il giocatore. Una proposta che testimonia ambizione e volontà di incidere sul mercato internazionale. In questo scenario la destinazione turca si presenta come la pista più concreta.
Un addio che chiude un ciclo vincente
Negli ultimi anni Ademola Lookman è stato una delle armi più efficaci della squadra bergamasca. La scorsa stagione ha firmato 20 reti tra Serie A e Champions League, confermando una maturità calcistica piena e un impatto determinante nei momenti decisivi.
Se il trasferimento dovesse prendere forma, il suo arrivo nella Super League turca rappresenterebbe un salto di qualità immediato per il Galatasaray e un segnale forte ai rivali europei. Per l’Atalanta sarebbe la fine di un ciclo, ma anche l’occasione di reinvestire su nuovi talenti e rinnovare il progetto tecnico.
