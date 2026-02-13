 Salta al contenuto
Lookman trascina l’Atletico in Coppa del Re: Barça travolto 4-0

Cristiano Abbruzzese
2 min
Atletico Madrid

Atletico dominante, Barça annientato

Un anno dopo il pirotecnico 4-4 di Montjuic, l’Atletico Madrid riscrive la semifinale di Coppa del Re con un 4-0 netto al Metropolitano contro il Barcellona. Una lezione durissima per la squadra di Hansi Flick, alla peggior sconfitta della sua carriera da allenatore. Il ritorno al Camp Nou del 3 marzo appare già una formalità.

Primo tempo devastante

La partita si indirizza subito. Dopo 150 secondi Joan Garcia salva su Giuliano, ma al 7’ sbaglia clamorosamente su un passaggio di Eric Garcia. L’Atletico Madrid colpisce in contropiede e al 14’ raddoppia con Antoine Griezmann, su azione avviata dal lancio di Musso per Ademola Lookman.

Il Barcellona prende una traversa con Fermín, ma si scioglie. Al 33’ è Lookman a firmare il 3-0 su assist di Julian Alvarez. Nel recupero arriva anche il 4-0 dello stesso Alvarez, servito ancora dall’ex Atalanta.

Var e resa blaugrana

Nella ripresa protagonista il Var: prima annulla un gol di Cubarsí tra le proteste, poi trasforma in rosso un giallo a Eric Garcia. Il Barcellona resta senza idee. Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres e De Jong non incidono.

Per Diego Simeone una notte perfetta: Griezmann illuminante, Lookman elettrico, Ruggeri solido. La finale di Siviglia è a un passo.

