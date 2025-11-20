Samuele Zarlenga · Pubblicato il 20 Novembre 2025 · Aggiornato il 20 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

L’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta potrebbe non solo risollevare il morale di tutto il gruppo squadra, ma anche dei singoli. È il caso di Ademola Lookman: la frattura tra il nigeriano e la Dea, scaturita dalla mancata cessione all’Inter in estate, sembrava insanabile, tant’è che l’ex Leicester aveva rimosso dai suoi profili social tutte le foto che lo ritraevano con la maglia nerazzurra.

LOOKMAN-ATALANTA, PACE FATTA? PALLADINO: “ADEMOLA SI È PRESENTATO MOLTO BENE”

Dopo l’ufficialità di Palladino, Lookman ha deciso di inserire nuovamente sul suo profilo personale di Instagram tutte le foto archiviate pochi mesi fa. Un gesto semplice ma significativo, che esprime la sua volontà di riconciliazione con il club nerazzurro. Lo stesso allenatore ex Fiorentina, nel corso della sua prima conferenza stampa da allenatore bergamasco, si è espresso così sul nigeriano: “Ho telefonato a ogni giocatore che era in nazionale e Lookman l’ho trovato bene, valuterò il suo impiego in base a quello che mi dirà il campo, per me è un giocatore molto forte“.

Oltre a “Lookman, pace ritrovata: tornano le foto sui social con la Dea” leggi anche: