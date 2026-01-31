Lookman-Fenerbahçe, è stallo totale: l’Atalanta rifiuta le garanzie

L’operazione Ademola Lookman tra Atalanta e Fenerbahçe è andata in completo stallo. La trattativa, che sembrava in dirittura d’arrivo, ha subito una brusca frenata a causa di insormontabili divergenze tra le due società. Nonostante la volontà del club turco e un accordo di massima sul valore del cartellino, fissato a 40 milioni di euro compresi i bonus, la partenza del nigeriano è ora molto improbabile.

Il vero motivo del blocco è di natura tecnico-finanziaria. L’Atalanta, guidata dal presidente Antonio Percassi, ha rigettato le garanzie bancarie presentate dal Fenerbahçe per l’operazione, giudicandole insufficienti o non soddisfacenti. La società bergamasca non è disposta a rischiare e ha posto condizioni ferree, che i turchi non hanno finora potuto o voluto soddisfare.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Un riassetto della rosa che potrebbe saltare

Questo stallo ha immediate ripercussioni anche sulla composizione della rosa della Dea. La società aveva pianificato l’operazione in funzione dell’arrivo di Giacomo Raspadori e della possibile permanenza del ghanese Kamaldeen Sulemana. Se Lookman restasse, si creerebbe un sovraffollamento nel reparto offensivo che potrebbe spingere la dirigenza a rivedere le proprie strategie interne.

Lo slittamento della trattativa potrebbe tuttavia aprire uno spiraglio per un altro club. L’Atletico Madrid, da tempo interessato al giocatore, potrebbe tentare un colpo di coda sul gong del mercato, anche se finora non è mai riuscito a trovare l’accordo economico con i bergamaschi. Per ora, però, Ademola Lookman è destinato a restare a Bergamo.

Il Fenerbahçe si volge verso un’alternativa

Consapevole delle difficoltà, il Fenerbahçe ha già preparato un piano B. Come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club turco è vicino a concludere l’acquisto di Sidiki Cherif, giovane attaccante francese dell’Angers. L’operazione si concretizzerebbe con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni di euro.

La partita per Ademola Lookman sembra dunque chiusa, almeno per questa sessione invernale. Una sconfitta per il Fenerbahçe, che non è riuscito a garantire le coperture finanziarie richieste, e una vittoria per la prudenza dell’Atalanta, che preferisce rinunciare a un’ingente somma piuttosto che accettare condizioni non pienamente sicure.