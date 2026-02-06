Lookman, debutto show con l’Atletico Madrid: gol e assist

Non poteva esserci avvio migliore per Ademola Lookman con la maglia dell’Atletico Madrid. L’ex attaccante dell’Atalanta ha subito lasciato il segno nella gara di Coppa del Re contro il Betis Siviglia, partita a senso unico dominata dai Colchoneros. Schierato titolare da Diego Simeone, il nigeriano ha firmato il gol del 3-0 poco prima dell’intervallo, coronando una prestazione di grande personalità.

Un esordio che convince Simeone

Nel 4-4-2 disegnato dal Cholo Simeone, Lookman ha agito da attaccante sul centro-sinistra in coppia con Antoine Griezmann. Il gol è arrivato al termine di un contropiede rapido: ricezione defilata, doppio dribbling e destro rasoterra sul primo palo, esecuzione pulita e istintiva.

Gol, assist e cambio nella ripresa

Nella seconda frazione Lookman ha completato la serata perfetta servendo l’assist per il poker di Griezmann, prima di lasciare il campo a dieci minuti dalla fine per Obed Vargas, anche lui all’esordio dopo l’arrivo dai Seattle Sounders. Segnali chiari di un inserimento rapido nei meccanismi della squadra.

Un reparto offensivo ora più profondo

Con l’arrivo di Lookman, l’Atletico Madrid amplia le soluzioni offensive. Sorloth e Julián Álvarez erano stati i riferimenti della prima parte di stagione, ora Simeone dispone di quattro punte di alto livello. Un fattore chiave in vista dei playoff di Champions League, dove le rotazioni diventeranno decisive.

I dettagli dell’operazione

Il club spagnolo ha investito 35 milioni di euro garantiti più 5 di bonus per strappare Lookman all’Atalanta, cifra complessiva di 40 milioni, in linea con le richieste nerazzurre. Un investimento importante, già ripagato da un debutto che sa di promessa mantenuta.