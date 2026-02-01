Lookman all’Atletico Madrid: operazione da 40 milioni chiusa

La saga di mercato più intricata della sessione invernale ha trovato il suo epilogo. Ademola Lookman ha chiuso il suo ciclo all’Atalanta e vola in Spagna per vestire la maglia dell’Atletico Madrid. L’operazione, confermata da voci unanimi di mercato, è stata perfezionata nel finale frenetico della finestra di gennaio.

Il trasferimento è stato definito sulla base di una cifra vicina ai 40 milioni di euro, con una parte fissa di circa 35 milioni e ulteriori 5 milioni in bonus legati a obiettivi sportivi. Questa valutazione corrisponde alla richiesta netta dell’Atalanta, che ha sempre posto la soglia dei 40 milioni come condizione imprescindibile per la cessione.

L’approdo in Spagna dopo lo stop con il Fenerbahçe

Il passaggio è avvenuto dopo il naufragio della trattativa con il Fenerbahçe, che era stata l’opzione più calda fino a poche ore prima. Nonostante il club turco avesse presentato un’offerta di valore simile, il mancato accordo sulle garanzie bancarie e i termini di pagamento ha indirizzato le sorti del giocatore altrove.

Con la strada libera, l’Atletico Madrid è intervenuto con decisione, trovando rapidamente l’accordo economico con la società bergamasca. La trattativa è stata poi sbloccata definitivamente da un incontro faccia a faccia tra il giocatore e il tecnico Diego Pablo Simeone. L’allenatore dei colchoneros è riuscito a convincere Lookman sul progetto sportivo, compensando un’offerta contrattuale inferiore a quella turca.

Addio a Bergamo per l’eroe di Dublino

Per l’Atalanta, la cessione chiude un capitolo importante. Lookman, autore della storica tripletta nella finale di Europa League vinta a Dublino nel 2024, lascia Bergamo dopo un rapporto divenuto complicato negli ultimi mesi, segnato dalla volontà del giocatore di cambiare aria. La sua esclusione dalla lista dei convocati per la partita contro il Como era stato il segnale più chiaro dell’imminente addio.

L’Atalanta ha già preparato il futuro del reparto offensivo con l’acquisto di Giacomo Raspadori proprio dall’Atletico Madrid. Per Ademola Lookman inizia ora una nuova sfida nella Liga, sotto la guida di Simeone, con l’ambizione di ritrovare la scintilla che lo ha reso un idolo a Bergamo.