Lookman al Fenerbahçe: accordo vicino con l’Atalanta

Il futuro di Ademola Lookman sembra sempre più lontano da Bergamo. L’esterno offensivo dell’Atalanta è pronto a proseguire la sua carriera al Fenerbahçe, con le parti che si preparano a entrare nella fase decisiva della trattativa. I contatti finali tra i club sono attesi in settimana e i punti chiave dell’operazione risultano già condivisi.

Formula e cifre dell’operazione

L’intesa prevede il trasferimento di Lookman al Fenerbahçe in prestito fino al termine della stagione, con obbligo di riscatto. Il valore complessivo dell’operazione dovrebbe toccare i 40 milioni di euro, una cifra che soddisfa le richieste dell’Atalanta, inizialmente orientata a trattenere il giocatore almeno fino a fine stagione. La svolta è arrivata dopo la ferma volontà del calciatore di cambiare aria.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

La posizione dell’Atalanta

In casa Atalanta la linea è chiara. Il club è disposto a valutare offerte solo dopo la conclusione della fase a gironi di UEFA Champions League, fissando il prezzo intorno ai 35 milioni. Finora, secondo quanto filtra, non sarebbero arrivate proposte ufficiali, ma il dialogo con il Fenerbahçe è ripartito con decisione.

Alternative e scenario italiano

Il club di Istanbul resta fiducioso, ma tiene aperta una pista alternativa. In caso di fumata nera, l’attenzione si sposterebbe su Ange-Yoan Bonny dell’Inter. Sullo sfondo, senza affondi concreti, resta anche il Napoli, che segue con interesse l’evoluzione della situazione.

Il messaggio è netto. Lookman vuole una nuova sfida e il Fenerbahçe è pronto ad accoglierlo. Ora la palla passa ai tavoli della trattativa.