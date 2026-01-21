Loftus-Cheek verso l’Aston Villa? I possibili scenari

L’infortunio a Boubacar Kamara, che chiuderà anzitempo la stagione del centrocampista francese, ha spinto l’Aston Villa di Unai Emery a cercare con urgenza un sostituto sul mercato. Il nome che è balzato in cima alla lista è quello di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan il cui ritorno in Premier League è diventata un’ipotesi concreta.

Un profilo conosciuto e il nodo contrattuale

Loftus-Cheek, 29 anni, rappresenta per il Villa un profilo perfettamente noto al campionato inglese, dove ha giocato dal 2014 al 2023 con Chelsea, Fulham e Crystal Palace. Il suo fisico e la sua capacità di inserimento potrebbero essere utili a Emery per coprire la grave assenza. L’ostacolo principale, tuttavia, è contrattuale: il giocatore è legato al Milan fino al giugno 2027 e percepisce un ingaggio netto di circa 4 milioni di euro annui.

La posizione del Milan: prestito difficile, cessione onerosa

Secondo quanto riportato dalle fonti più accreditate, il club rossonero sarebbe disposto a lasciar partire Loftus-Cheek, idealmente con la formula del prestito. Tuttavia, il vero obiettivo del direttore sportivo Geoffrey Moncada sarebbe una cessione a titolo definitivo, anche per ragioni di bilancio. Il Milan, per non registrare una minusvalenza, dovrebbe incassare dalla vendita almeno 8.5 milioni di euro, ma la sua richiesta iniziale si aggira intorno ai 15 milioni. Il Villa, per ora, avrebbe solo effettuato delle indagini esplorative.

La volontà del giocatore e lo scenario futuro

Il fattore decisivo potrebbe essere la volontà di Loftus-Cheek. Pur avendo dichiarato in passato di voler rimanere a Milano e nonostante una trattativa di rinnovo in sospeso, il centrocampista si sarebbe detto aperto a una nuova sfida, attratta anche dalla possibilità di tornare in Inghilterra. La prossima settimana sarà cruciale per capire se le parti troveranno un accordo sui termini economici, oppure se la pista si raffredderà, lasciando spazio ad altri club interessati come il Manchester United.