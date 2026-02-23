Loftus-Cheek, stagione a rischio? Frattura e operazione

Bruttissimo infortunio per Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista del Milan è stato operato questa mattina alle ore 9 presso l’ospedale San Paolo di Milano dopo il violento scontro di gioco con Corvi avvenuto all’8′ di Milan-Parma, match terminato 1-0 per gli ospiti.

Il giocatore inglese ha riportato una frattura dell’osso alveolare. Si tratta di una lesione specifica e piuttosto rara nel calcio: non la rottura dell’intera mascella, ma della porzione di osso che sostiene le radici dei denti. Un infortunio delicato, che richiede un intervento di chirurgia maxillo-facciale per immobilizzare i denti coinvolti e permettere la corretta saldatura dell’osso.

Intervento e primi soccorsi

L’operazione, condotta da un’equipe specializzata, è andata regolarmente. Non sono ancora stati resi noti i dettagli sull’eventuale applicazione di viti o placche, né tantomeno i tempi di recupero. Ma nell’ambiente rossonero cresce il timore che la stagione di Loftus-Cheek possa essere compromessa.

Ieri l’inglese era uscito in barella dal Meazza dopo appena 11 minuti di gioco (sostituito da Jashari), con il collo immobilizzato e sotto gli applausi del pubblico. Trasportato inizialmente all’ospedale San Carlo per i primi accertamenti, è stato successivamente trasferito al San Paolo per il trattamento specialistico. Una nota positiva è arrivata subito dopo l’impatto: il giocatore non ha riportato traumi cranici commotivi né perdita di coscienza.

Operazione riuscita, otto settimane di stop

L’operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura, condotta dal dottor Luca Autelitano, specialista in chirurgia maxillo-facciale, è perfettamente riuscita. Il comunicato ufficiale del Milan ha fugato ogni preoccupazione sulle condizioni generali del calciatore: “Ruben sta bene ed è già stato dimesso”.

Il verdetto più amaro riguarda i tempi di recupero. Lo stop sarà di circa otto settimane. Una prognosi che, considerando il calendario residuo della stagione, rischia seriamente di compromettere l’annata del centrocampista inglese.