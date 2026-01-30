Loftus-Cheek- Milan, prove di rinnovo: il mediano pronto alla firma

Il Milan starebbe per finalizzare il rinnovo contrattuale di Rubén Loftus-Cheek, centrocampista inglese (auto)rimossosi dal mercato invernale

LOFTUS-CHEEK MILAN RINNOVO – Una penna per allontanare tutte le voci di mercato che gravitano intorno al proprio nome e i successivi contatti per il rinnovo contrattuale. Loftus-Cheek vede solo rossonero e il futuro al Milan sembra l’unica strada percorribile da qui ai prossimi mesi. Il centrocampista inglese avrebbe respinto gli assalti del Besiktas, dell’Aston Villa e, soprattutto, dell’ex mentore Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, pur di stringere un nuovo patto con il Diavolo. L’attuale scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2027, dunque, dovrebbe prevedere un’estensione nella durata pluriennale.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, infatti, il mediano inglese avrebbe rispedito al mittente ogni tipo di offerta, convinto di poter ancora incidere nel corso di un’esperienza rossonera in cui la luce è visibile a intermittenza. L’avventura a Milanello aveva trovato definitiva consacrazione nel corso dell’era Pioli, con l’ex Chelsea capace di andare in doppia cifra di reti in stagione fungendo da trequartista fisico, nel 4-2-3-1 cucito dal tecnico parmense nella stagione 2023/2024.

Nella scorsa stagione, invece, il rendimento di Loftus-Cheek è naufragato al pari di quella di tutto il gruppo squadra (o quasi) con il trentenne vittima di diversi infortuni e mai al top della forma. Sino a questo momento dell’annata, agli ordini di Allegri, il mediano ha trovato molto più spazio ed è stato impiegato anche da centravanti per far fronte alla lunga lista di assenti nel reparto offensivo.

Loftus-Cheek vuole solamente il Milan: possibile nuovo accordo per il rinnovo

L’apporto del classe 1996 si rivela in una rete, a Lecce, in venti apparizioni in Serie A: non abbastanza per giudicare esaltante la propria stagione, ma sufficiente per persuadere il Diavolo a concedergli un’altra chance. I dialoghi per il rinnovo sarebbero a un buon punto: del resto, Loftus-Cheek vede solo rossonero.