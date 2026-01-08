Lo United riparte dagli ex: connubio Solskjaer – Carrick in panchina

Ole Gunnar Solskjaer e Michael Carrick sarebbero pronti a insediarsi sulla panchina del Manchester United: gli ex pronti a ritornare

SOLSKJAER CARRICK MANCHESTER UNITED – Non c’è proprio pace in casa dei Diavoli Rossi. Dopo l’ennesimo esonero degli ultimi anni, con il tecnico portoghese Amorim sollevato dall’incarico non più di tre giorni fa, il Manchester United, questa volta, potrebbe ripartire da due ex calciatori. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, in particolare, Ole Gunnar Solskjaer rappresenterebbe la scelta per la panchina in concomitanza con Michael Carrick, per un connubio che si ricreerebbe dopo l’esperienza triennale dal 2018 al 2021.

A quel tempo il tandem rilevò la posizione di Josè Mourinho, altro tecnico lusitano licenziato e artefice dell’ultimo successo internazionale del Manchester United. Il pareggio contro il Burnley di ieri sera, in occasione della ventesima giornata della Premier League, ha nuovamente allontanato i Red Devils dal sogno di partecipare alla prossima edizione della Champions League, con il Liverpool in vantaggio di due punti in classifica e, soprattutto, con una partita in meno rispetto i diretti concorrenti per l’obiettivo finale: il quarto posto.

La dirigenza del Manchester United, nella figura di Wilcox, Direttore che pare abbia influito più di tutti nella scelta di esonerare Amorim dopo uno screzio di qualche giorno fa, potrebbe dunque affidarsi a due figure che conoscono alla perfezione l’ambiente. Il ritorno degli ex e il risveglio di Benjamin Sesko, centravanti autore di una doppietta contro il Burnley, potrebbero rappresentare le poche note liete di una big che prova a riemergere da anni di oblio. Tutto passa dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions e l’avvicendamento in panchina andrebbe rivisto proprio in questo senso.

