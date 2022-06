SPEZIA GOTTI – Dopo aver preso la decisione di separarsi da Thiago Motta nonostante la conquista della salvezza, lo Spezia ha scelto il suo nuovo tecnico: sarà Luca Gotti. Come riporta Sky Sport, le parti hanno trovato l’intesa che permetterà all’ex Udinese di sedere sulla panchina ligure.

LO SPEZIA HA SCELTO GOTTI: ANNUNCIO PREVISTO NEI PROSSIMI GIORNI

Gotti è riuscito a vincere il casting allenatore di cui facevano parte anche altri profili, come Andreazzoli e Farioli. Spezia e tecnico al lavoro per limare gli ultimissimi dettagli, ormai ciò che manca per l’ufficialità. L’annuncio dell’arrivo di Gotti è atteso nei prossimi giorni, quando la trattativa dovrebbe chiudersi con la firma del tecnico veneto sul contratto che lo legherà ai bianconeri.

