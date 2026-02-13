Gianni Infantino, Presidente della FIFA, ha reso noto l’abbandono del progetto Superlega da parte del Real Madrid: accordo Perez-UEFA

INFANTINO REAL SUPERLEGA – La Superlega, piano ambizioso creato dai diversi club europei in risposta alla nuova Champions League designata dalla UEFA, è ufficialmente decaduta. Era il 19 aprile 2021, quando i tifosi di tutte le società europee più prestigiose, e non, vennero svegliati da una notizia che avrebbe sconvolto il calcio del Vecchio Continente. Il nuovo progetto Superlega, con Barcellona, Real Madrid, Milan, Juventus, Inter e altri club d’élite precursori di una nuova competizione che avrebbe sostituito l’attuale Champions, è stato preso a picconate sin dagli albori, a ritmo del motivetto “Il calcio è del popolo”.

Via via, nel corso dei mesi, diverse società si sono tirate indietro sospinte dalle richieste dei tifosi, delle proprie Leghe di competenza e dei vari organi europei. Su tutti, ovviamente, la stessa UEFA di Alexander Ceferin, con il Presidente che ha fortemente combattuto la Superlega sin dalla sua istituzione. Complice un accordo tra il numero uno del Real Madrid, Perez, e la stessa UEFA, il club spagnolo ha ufficialmente abbandonato il progetto in qualità di ultimo caposaldo rimasto.

Real Madrid, addio al progetto Superlega: le parole di Gianni Infantino, Presidente FIFA

La scelta dei Blancos è stata accolta con entusiasmo anche da Gianni Infantino, Presidente FIFA, il quale ha dichiarato: “Ha vinto il calcio. L’accordo tra Real Madrid e UEFA sancisce il ritorno dei vecchi valori di questo sport nel segno della continuità. Le controversie sono state tante, ma è arrivato il momento di far riunire il Madrid alla grande famiglia europea. Il progetto Superlega non esiste più e siamo felicissimi di questa notizia: l’unico vincitore di questa situazione è il calcio. Nessun altro. Il calcio vince quando tutti ci uniamo”, il commento di Infantino.

