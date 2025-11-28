Liverpool su Leão: il Milan resiste ma gennaio può cambiare tutto

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 28 Novembre 2025 · Aggiornato il 28 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Rafael Leão al centro del mercato internazionale

Rafael Leão vive uno dei momenti più brillanti della sua esperienza al Milan. L’esterno portoghese ha ritrovato continuità, incisività e un peso specifico decisivo nelle partite di Serie A, rilanciando il suo nome tra i migliori attaccanti del calcio europeo. Nonostante un contratto valido fino al 2028, il suo futuro torna a dividere l’ambiente rossonero a causa delle esigenze economiche del club e delle ambizioni personali del giocatore.

Liverpool pronto a una maxi offerta

Il forte interesse del Liverpool ha riacceso il dibattito. La squadra di Arne Slot, in difficoltà in Premier League, valuta seriamente un innesto che possa ridare ritmo e gol all’attacco. Fonti vicine al club parlano di un’offerta attorno ai 120 milioni di euro per gennaio.

La posizione del Milan e il fascino della Premier League

Il Milan ribadisce che Rafael Leão non sia ufficialmente sul mercato, sebbene ogni proposta venga discussa. La clausola rescissoria supera i 170 milioni, ma una somma inferiore potrebbe essere valutata se ritenuta strategica per il progetto tecnico.

La Premier League resta una tentazione concreta per il portoghese: intensità, prestigio e un ruolo centrale in una delle squadre più seguite al mondo rendono l’ipotesi affascinante.

Gennaio come crocevia

La situazione appare fluida. Il Milan vuole trattenere il suo leader offensivo, mentre il Liverpool lo considera un tassello chiave per rilanciare la stagione. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, sarebbe una delle trattative più pesanti della finestra invernale.

LEGGI ANCHE: