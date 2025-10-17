 Salta al contenuto

Liverpool, Schlotterbeck nuovo obiettivo per il dopo Van Dijk

Cristiano Abbruzzese
Nico Schlotterbeck

Liverpool sulle tracce di Schlotterbeck

Il Liverpool ha individuato in Nico Schlotterbeck, difensore del Borussia Dortmund, il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Virgil van Dijk nei prossimi anni. Il nazionale tedesco, classe 1999, è considerato uno dei centrali più affidabili della Bundesliga e rappresenta una delle prime scelte per il futuro reparto arretrato dei Reds.

Concorrenza agguerrita da tutta Europa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non c’è solo il Liverpool sulle tracce di Schlotterbeck. Il difensore piace infatti anche a Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid, club pronti a inserirsi nella corsa per assicurarsi le sue prestazioni. L’attuale contratto che lega il giocatore al Borussia Dortmund scade nel 2027, fattore che potrebbe garantire ai gialloneri ampio margine di trattativa.

Profilo tecnico e prospettive

Con i suoi 25 anni, Schlotterbeck unisce solidità difensiva e capacità di impostare l’azione dal basso, qualità che lo rendono perfetto per il gioco del Liverpool. I Reds, consapevoli di dover pianificare il futuro oltre l’era Van Dijk, vedono nel tedesco una pedina strategica per mantenere competitività in Premier League e in Champions League.

