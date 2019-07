Liverpool, pronto un rinnovo faraonico per Salah

Ingaggio da 25 milioni di euro a stagione per l'egiziano

Liverpool Salah rinnovo – Mohamed Salah è stato protagonista di una grande stagione con il Liverpool. L’egiziano, arrivato dalla Roma, quest’anno ha vinto anche la Champions League.

Non è andata così bene in Coppa d’Africa, invece, vinta ieri sera dall’Algeria. L’attaccante egiziano potrebbe rientrare con ogni probabilità nella lista finale dei candidati al Pallone d’Oro.

Il Liverpool è consapevole di avere in casa uno dei giocatori più forti del mondo ed è pronto a blindarlo, per resistere all’assalto delle altre big. Qualche settimana fa, infatti, è circolata la notizia di un Real Madrid realmente interessato a Momo Salah.

Tuttavia, i Reds sono pronti a tutto e secondo il The Sun, per l’egiziano più famoso del mondo del calcio è pronto un contratto faraonico. Il quotidiano inglese riporta una cifra da capogiro: 25 milioni di euro netti a stagione.

Liverpool Salah rinnovo – Non solo. Il Liverpool ha già fatto sapere che non ascolterà offerte per meno di 200 milioni di euro. Al momento, gli obiettivi del Real Madrid sono altri. In particolare, la squadra di Zidane avrebbe messo nel mirino Pogba. Nel calciomercato mai dire mai, ma il futuro di Mohamed Salah sembra essere legato ancora alla Premier League e alla squadra di Klopp.