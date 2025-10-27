Liverpool, obiettivo Semenyo: il nuovo “anti-Salah” per il futuro

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 27 Ottobre 2025 · Aggiornato il 27 Ottobre 2025

Liverpool, caccia aperta all’erede di Salah

Il Liverpool guarda già al futuro. Con Mohamed Salah che ha festeggiato da qualche mese le 33 primavere, la dirigenza dei Reds sta pianificando il ricambio generazionale in attacco. L’attaccante egiziano, autore di 4 gol e 3 assist in 12 partite in questa stagione, sembra aver perso parte della brillantezza che lo ha reso una leggenda ad Anfield.

Per questo motivo, la società e l’allenatore Arne Slot stanno valutando seriamente il profilo di Antoine Semenyo, esterno offensivo del Bournemouth, attualmente una delle rivelazioni della Premier League.

Semenyo, il talento che incanta la Premier League

Secondo quanto riportato dall’Independent e confermato da Sky Sports, il Liverpool ha intensificato i contatti per assicurarsi Semenyo, 25 anni, protagonista di un avvio di stagione eccezionale: 6 gol e 3 assist in 10 presenze sotto la guida di Anthony Iraola.

L’ala ghanese ha colpito per velocità, tecnica e capacità di rompere le difese sia in progressione che con passaggi decisivi. Dallo scorso maggio è il giocatore con il contributo offensivo più alto dell’intera Premier League, con 12 partecipazioni totali tra gol e assist.

Il Bournemouth lo blinda, ma il Liverpool insiste

Il Bournemouth valuta Semenyo circa 80 milioni di euro e lo ha blindato con un contratto fino al 2030. Tuttavia, diverse fonti indicano una clausola rescissoria attiva già dal gennaio 2026.

Il Liverpool, consapevole della concorrenza di Arsenal, Manchester United, Chelsea e Tottenham, è pronto a muoversi in anticipo. L’obiettivo è chiaro: individuare il degno erede di Salah e garantire continuità al progetto tecnico di Slot.

