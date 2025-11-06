Liverpool, obiettivo Bastoni: pronta un’offerta da 80 milioni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 6 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Liverpool, occhi su Bastoni per la difesa del futuro

Il Liverpool guarda alla Serie A per rinforzare la retroguardia e ha individuato in Alessandro Bastoni il profilo ideale per il dopo Virgil van Dijk. Secondo quanto riportato da Team Talk, il club inglese sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta vicina agli 80 milioni di euro per convincere l’Inter a cedere il suo difensore.

Il 26enne azzurro è considerato uno dei centrali più completi del panorama europeo, capace di unire forza fisica, lucidità tattica e un’eccellente capacità di impostazione dal basso.

L’Inter non fa sconti ma il Liverpool insiste

Nonostante l’interesse, l’Inter non sembra intenzionata a privarsi del giocatore simbolo della propria linea difensiva, pilastro anche della Nazionale italiana. Tuttavia, la prospettiva di un’offerta così importante potrebbe aprire a valutazioni interne, soprattutto in vista del prossimo mercato estivo.

Il Liverpool, dal canto suo, è determinato a rinnovare la difesa con un profilo giovane ma già esperto, capace di garantire leadership e continuità nel lungo periodo.

Bastoni tra presente nerazzurro e futuro inglese

Per Bastoni, legato all’Inter da un contratto fino al 2028, si tratterebbe di un salto di carriera di alto livello. Il difensore, però, resta concentrato sulla stagione in corso, con l’obiettivo di confermarsi protagonista in Serie A e Champions League prima di eventuali decisioni sul suo futuro.

